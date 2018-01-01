В России подорожал бензин

В России акцизы на бензин пятого класса и дизельное топливо стали на 50 копеек дороже.

Соответствующие поправки в Налоговый кодекс вступили в силу с 1 января.

Кроме того, в этом году лекарства подорожают на 15–20 процентов, а с 1 июля новые тарифы на услуги ЖКХ станут выше на 3–4 процента.

Плохая новость и для курильщиков - летом сигареты станут дороже на 10 процентов. За одну пачку придется выложить порядка 150 рублей. Кроме того, осенью произойдет повышение налога на имущество, сообщает «360».