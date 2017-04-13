В России подорожает водка

Минимальная розничная цена на водку в России будет повышена до 205 рублей за бутылку (0,5 литра).

Минимальная цена на сегодняшний день составляет 190 рублей за бутылку.

В конце марта вице-премьер Правительства РФ Александр Хлопонин дал поручение Минфину установить минимальную розничную цену на водку в размере 219 рублей за 0,5 литра. Однако Минфин счел этот показатель завышенным и настаивал на 205 рублях за бутылку, передает Interfax.

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП), объединяющий ведущие предприятий отрасли, считает, что минимальная цена должна быть еще выше - 230-240 рублей, мотивировав это тем, что за последние три года резко выросли затраты на производство, что объясняется высоким уровнем инфляции в стране.

Минимальные цены на крепкий алкоголь в России устанавливаются с 2009 года как мера для борьбы с «теневым» производством.