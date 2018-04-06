В России подорожает шоколад
В России подорожает шоколад и шоколадные изделия из-за подорожания какао-бобов, говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).
Согласно прогнозам, в основных странах производства какао – Кот-д’Ивуаре и Гане, может быть снижен урожай из-за засушливой погоды.
В 2017 году цены на какао падали до минимальных за последние десять лет значений. В начале января текущего года стоимость какао-бобов установилась в диапазоне 1,895–2,035 тысячи долларов.
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) предлагают запретить продажу шоколада, в котором доля растительных жиров превышает 5 процентов продукта. Соответствующие поправки в техрегламент «О безопасности пищевой продукции» разработала Белоруссия, сообщает «Федерал пресс».
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