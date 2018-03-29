В России подорожает бензин
Цены на бензин в России к началу лета могут стать дороже на пять рублей за литр.
Соответствующий прогноз трейдеры направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
По данным «РБК», оптовые цены на бензин достигли исторического максимума с 2012 года.
В начале марта стоимость бензина марки АИ-92 выросла на 7,84 процента, а бензин АИ-95 прибавил в цене 9,53 процента.
Кроме того, в некоторых регионах РФ наблюдается дефицит бензина на АЗС, сообщает «Федерал пресс».
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