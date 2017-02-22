В России подешевели более 100 лекарств

Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось снизить цены более чем на 100 наименований лекарственных препаратов.

По словам главы ведомства Игоря Артемьева, этого удалось добиться путем сравнения отечественного и зарубежного рынка лекарств.

Он также предупредил продавцов лекарств о санкциях за недобросовестную ценовую политику. В случае выявления случаев продажи лекарств в России по ценам выше, чем в любой другой стране мира, продавец рискует покинуть данный рынок. Об том сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на интервью Артемьева телеканалу «Россия-24».