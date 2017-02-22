В России подешевели более 100 лекарств
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) удалось снизить цены более чем на 100 наименований лекарственных препаратов.
По словам главы ведомства Игоря Артемьева, этого удалось добиться путем сравнения отечественного и зарубежного рынка лекарств.
Он также предупредил продавцов лекарств о санкциях за недобросовестную ценовую политику. В случае выявления случаев продажи лекарств в России по ценам выше, чем в любой другой стране мира, продавец рискует покинуть данный рынок. Об том сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на интервью Артемьева телеканалу «Россия-24».
Следующая новость Пьяные пассажиры «заминировали» поезд в Югре
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии