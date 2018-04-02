В России почти 9 тысяч граждан-банкротов

За год количество россиян, признанных банкротами, возросло в полтора раза и составило 8,9 тысячи человек.

Такой результат получил Единый федеральный реестр сведений о банкротстве сравнив, данные за первый квартал текущего и и прошлого годов. Кроме того, на 6% возросло количество потенциальных банкротов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

Лидируют по числу граждан-банкротов Москва и Подмосковье – 757 и 552 человека соответственно признаны несостоятельными в начале текущего года. Третье место у Башкирии (431 человек), четвертое – у Санкт-Петербурга (440 человек), а замыкает пятерку Краснодарский край (310 человек).