В России планируют возродить звание «Мать-героиня»

В России хотят возродить звание и памятные знаки «Мать-героиня». Об этом сообщила сенатор Ирина Гехт.

Она напомнила, что в отдельных регионах такие знаки существуют. Гехт сказала: «Например, в Челябинской области есть знак «Материнская слава». Ежегодно им награждаются матери в многодетных семьях». Сенатор отметила, что необходимо разработать закон на федеральном уровне об учреждении таких наград.

Мнение Гехт разделила депутат Госдумы от ЛДПР Елена Строкова. В интервью «Парламентской газете» она сказала: «Присвоение почетного звания «Мать-героиня» должно сопровождаться назначением дополнительных льгот и выплат для многодетных матерей в том числе и в использовании материнского капитала».

В СССР звание «Мать-героиня» присваивалось женщинам, родившим 10 и более детей. В 2013 году законопроект о звании уже вносился в Госдуму. Предполагалось, что его будут носить женщины, родившие и воспитавшие пять детей в возрасте до 8 лет.

В России День матери отмечается с 1998 года.

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