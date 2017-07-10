В России планируют убрать с экранов муляжи спиртного
Минздрав РФ собирается ограничить демонстрацию алкогольной продукции в ее скрытой форме во всех фильмах и передачах.
Ранее Минздрав предлагал ограничить показ в фильмах сигарет и их брендов.
Примером скрытой рекламы алкоголя, помимо демонстрации спиртного, являются также имитационные товары (когда продукция явно ассоциируется со спиртным, но им не является).
Будет ли запрет касаться безалкогольного пива, реклама которого открыто разрешена, пока не уточняется.
Прямая реклама алкогольной продукции в эфире телевидения и радио запрещена в России с 2013 года, сообщает Interfax.
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