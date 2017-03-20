В России паспорта ДНР и ЛНР приравняли к украинским

На обладателей паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в России распространяются те же правила, что и на граждан Украины.

В частности, они могут находиться на территории РФ не более 90 суток. По истечении этого срока граждане ДНР и ЛНР обязаны покинуть страну. Однако при въезде от них не требуется заполнение миграционной карты, сообщает НСН со ссылкой на различные СМИ.

Указ о признании в России документов, выданных властями самопровозглашенных республик, президент РФ Владимир Путин подписал в феврале. Депутаты Госдумы отмечают, что в дополнение к нему необходимо разработать ряд подзаконных актов.