В России паспорта ДНР и ЛНР приравняли к украинским
На обладателей паспортов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик в России распространяются те же правила, что и на граждан Украины.
В частности, они могут находиться на территории РФ не более 90 суток. По истечении этого срока граждане ДНР и ЛНР обязаны покинуть страну. Однако при въезде от них не требуется заполнение миграционной карты, сообщает НСН со ссылкой на различные СМИ.
Указ о признании в России документов, выданных властями самопровозглашенных республик, президент РФ Владимир Путин подписал в феврале. Депутаты Госдумы отмечают, что в дополнение к нему необходимо разработать ряд подзаконных актов.
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