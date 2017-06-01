МИД России ответит на расширение Вашингтоном санкций
Москва глубоко разочарована тем, что новая администрация США продолжает политику предыдущей и готовит ответ на очередное расширение санкций.
По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, ответные меры уже прорабатываются, передает РИА «Новости». Представитель ведомства добавил, что Россия не хочет окончательно загонять отношения со Штатами в тупик, но Вашингтон не помогает ей в этом.
Ранее стало известно, что США расширили санкции в связи с развитием ядерной программы Северной Кореи. По ограничения попали три отечественные компании, сотрудничающие с КНДР, и один гражданин РФ.
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