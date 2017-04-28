В России ответили на желание Украины уничтожить флот

Депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек заявил, что киевским властям не стоит шутить с российским Черноморским флотом.

По его словам выдвижение украинских подводных лодок к берегам Крыма стало бы для них походом в один конец, отмечает РИА Новости.

27 апреля Капитан первого ранга ВМС Украины, первый заместитель председателя Союза офицеров Евгений Лупаков в одном из интервью заявил о возможном для страны способе разбить флот России на Черном море.

«В украинском флоте нет даже одного экипажа для одной субмарины. На подводников нужно не только учиться, но еще и получить практику — иначе это будет подводный поход в один конец. Шутить с оснащенным по последнему слову Черноморским флотом России никому не стоит», - заявил Руслан Бальбек.

По его словам, украинские военные демонстрируют полное невежество в отношении противолодочной борьбы на море, оперируя сомнительными данными.

В тот же день разведывательный российский корабль Черноморского флота «Лиман» затонул после столкновения с торговым судном-скотовозом.