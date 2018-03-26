У России нет ответа на американские пошлины

У России нет возможности дать достойный ответ на введение США пошлин на алюминий и сталь.

Экономист Сергей Хестанов в интервью НСН пояснил, что товарооборот у РФ о Штатами не велик. В связи с этим, выбор товаров, которые могли бы попасть под ограничения, узок.

«Это небольшие объемы IT-техники, но ее стоимость такова, что существенного воздействия на американских производителей это, скорее всего, не окажет. Так что, каких-то действенных инструментов, которые можно было применить в ответ к американским пошлинам, у нас просто нет», - отметил собеседник издания.