У России нет ответа на американские пошлины
У России нет возможности дать достойный ответ на введение США пошлин на алюминий и сталь.
Экономист Сергей Хестанов в интервью НСН пояснил, что товарооборот у РФ о Штатами не велик. В связи с этим, выбор товаров, которые могли бы попасть под ограничения, узок.
«Это небольшие объемы IT-техники, но ее стоимость такова, что существенного воздействия на американских производителей это, скорее всего, не окажет. Так что, каких-то действенных инструментов, которые можно было применить в ответ к американским пошлинам, у нас просто нет», - отметил собеседник издания.
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