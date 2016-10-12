В России отвергают обвинения Британии в присутствии самолетов в Алеппо
Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российских самолетов в районе гуманитарного конвоя 19 сентября в Алеппо не было.
- Никаких российских самолетов в районе нахождения гумконвоя в Алеппо не было. Это факт, - сказал Конашенков в ответ на обвинения, высказанные главой МИД Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».
По его словам, заявления дипломатов из Лондона идет в русле «русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отельными членами британского истеблишмента».
- Господин Джонсон, так, может, откроете этот «открытый доступ» и покажете эти фотографии кому-нибудь ещё? – сказал Конашенков.
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