В России отвергают обвинения Британии в присутствии самолетов в Алеппо

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российских самолетов в районе гуманитарного конвоя 19 сентября в Алеппо не было.

- Никаких российских самолетов в районе нахождения гумконвоя в Алеппо не было. Это факт, - сказал Конашенков в ответ на обвинения, высказанные главой МИД Великобритании. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, заявления дипломатов из Лондона идет в русле «русофобской истерии, регулярно нагнетаемой отельными членами британского истеблишмента».

- Господин Джонсон, так, может, откроете этот «открытый доступ» и покажете эти фотографии кому-нибудь ещё? – сказал Конашенков.