ЦБ России отозвал лицензии у четырех банков
В течение суток четыре российские кредитные организации лишились лицензий на осуществление банковской деятельности.
Регулятор отозвал лицензии у «Вологдабанка», «Идея Банка», банка «МИРЪ» и «Форус-банка».
Первые три не исполняли федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Центробанка. Кроме того, они вели высокорисковую кредитную политику.
Что касается четвертого банка, то его уличили в неадекватной оценке кредитного портфеля и принятых на себя рисков. Это стало причиной потери финансовой организацией значительной части собственных средств, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на ЦБ России.
Следующая новость По делу о массовом отравлении в Иркутске задержаны два человека
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии