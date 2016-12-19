ЦБ России отозвал лицензии у четырех банков

В течение суток четыре российские кредитные организации лишились лицензий на осуществление банковской деятельности.

Регулятор отозвал лицензии у «Вологдабанка», «Идея Банка», банка «МИРЪ» и «Форус-банка».

Первые три не исполняли федеральные законы, регулирующие деятельность банков и нормативные акты Центробанка. Кроме того, они вели высокорисковую кредитную политику.

Что касается четвертого банка, то его уличили в неадекватной оценке кредитного портфеля и принятых на себя рисков. Это стало причиной потери финансовой организацией значительной части собственных средств, сообщает агентство «Экономика сегодня» со ссылкой на ЦБ России.