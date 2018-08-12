В России отметили день памяти подводников с «Курска»
На Балтийском флоте состоялись траурные мероприятия, приуроченные к 18 годовщине со дня гибели моряков атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск».
На кораблях приспустили флаги, прошли митинги в память о подводниках. Памятные мероприятия состоялись в Калининграде в филиале ВНЦ ВМФ «Военно-морская академия», где обучались погибшие при исполнении воинского долга моряки, сообщает ИА REGNUM.
Лодка «Курск» затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа.
Следующая новость В столице грабитель ранил двоих полицейских
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии