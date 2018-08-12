В России отметили день памяти подводников с «Курска»

На Балтийском флоте состоялись траурные мероприятия, приуроченные к 18 годовщине со дня гибели моряков атомного подводного ракетного крейсера (АПРК) «Курск».

На кораблях приспустили флаги, прошли митинги в память о подводниках. Памятные мероприятия состоялись в Калининграде в филиале ВНЦ ВМФ «Военно-морская академия», где обучались погибшие при исполнении воинского долга моряки, сообщает ИА REGNUM.

Лодка «Курск» затонула в августе 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли 118 членов экипажа.