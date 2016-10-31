В России отмечают День сурдопереводчика

31 октября в РФ традиционно празднуется День переводчика русского жестового языка. Сегодня представителей этой профессии поздравил президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Валерий Рухледев.

– Благодаря своему опыту и профессионализму, переводчики русского жестового языка снимают коммуникационные барьеры между слышащими и глухими людьми, делая возможным их беспрепятственное общение, – сказал Рухледев. По его словам, сурдопереводчики в России трудятся в в образовательных, социальных и других учреждениях, организациях и предприятиях. Глава ВОГ поблагодарил профессионалов за их благородный и нелегкий труд.

На сегодняшний день жестовым языком в России пользуются более 200 тысяч человек, а около 13 миллионов россиян имеют нарушения слуха различной степени тяжести. День сурдопереводчика празднуется в России с 2003 года, он был учрежден по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Цена нефти марки Brent опустилась ниже 49 долларов за баррель впервые с 30 сентября

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО