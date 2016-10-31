В России отмечают День сурдопереводчика

31 октября в РФ традиционно празднуется День переводчика русского жестового языка. Сегодня представителей этой профессии поздравил президент Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Валерий Рухледев.

– Благодаря своему опыту и профессионализму, переводчики русского жестового языка снимают коммуникационные барьеры между слышащими и глухими людьми, делая возможным их беспрепятственное общение, – сказал Рухледев. По его словам, сурдопереводчики в России трудятся в в образовательных, социальных и других учреждениях, организациях и предприятиях. Глава ВОГ поблагодарил профессионалов за их благородный и нелегкий труд.

На сегодняшний день жестовым языком в России пользуются более 200 тысяч человек, а около 13 миллионов россиян имеют нарушения слуха различной степени тяжести. День сурдопереводчика празднуется в России с 2003 года, он был учрежден по инициативе Центрального правления Всероссийского общества глухих с целью обратить внимание общества на проблемы глухих.