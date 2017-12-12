В России отмечается День Конституции

В России сегодня отмечается День конституции.

Российская Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

С 1994 года 12 декабря был объявлен государственным праздником и выходным днем, однако в 2005 году день стал рабочим, а сама дата была причислена к памятным датам России.

Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, сообщает «Национальная служба новостей».