В России отмечается День Конституции
В России сегодня отмечается День конституции.
Российская Конституция была принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.
С 1994 года 12 декабря был объявлен государственным праздником и выходным днем, однако в 2005 году день стал рабочим, а сама дата была причислена к памятным датам России.
Конституция обладает высшей юридической силой, закрепляющей основы конституционного строя России, государственное устройство, образование представительных, исполнительных, судебных органов власти и систему местного самоуправления, права и свободы человека и гражданина, сообщает «Национальная служба новостей».
Следующая новость Водители смогут пользоваться парковкой для инвалидов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии