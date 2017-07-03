В России откроется сеть фирменных магазинов «Disney»

До конца 2017 года в России появится шесть фирменных магазинов «Disney», где будут продаваться игрушки, детские товары и сувениры.

Четыре магазина появятся в Москве, еще по одному - в Петербурге и Сочи.

Открытие первой торговой точки запланировано на осень 2017 года в Москве.

В магазинах будут продаваться игрушки, детские товары и сувениры под брендами «Disney», «Marvel» и «Звездные Войны», отмечает ТАСС.