В России откроется сеть фирменных магазинов «Disney»
До конца 2017 года в России появится шесть фирменных магазинов «Disney», где будут продаваться игрушки, детские товары и сувениры.
Четыре магазина появятся в Москве, еще по одному - в Петербурге и Сочи.
Открытие первой торговой точки запланировано на осень 2017 года в Москве.
В магазинах будут продаваться игрушки, детские товары и сувениры под брендами «Disney», «Marvel» и «Звездные Войны», отмечает ТАСС.
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