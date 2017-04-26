МИД России осудил Турцию за удары по курдам

В МИД России прокомментировали удары турецких ВВС по отрядам Рабочей партии Курдистана (РПК) в приграничных районах Ирака и Сирии.

В ведомстве выразили обеспокоенность действиями турецкой стороны, отметив, что курдские силы «реально противостоят «на земле» террористическим группировкам». «В условиях, когда война с террором в Ираке и Сирии еще далека от завершения, такие действия однозначно не способствуют консолидации антитеррористических усилий, накаляют и без того напряженную обстановку», - отмечается в сообщении на сайте МИД.

В Москве также отметили, что Турция нанесла удары по территориям суверенных государств в обход их законных правительств. Подобные акции МИД назвал неприемлемыми и противоречащими основополагающим принципам межгосударственных отношений.

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали все стороны к сдержанности, политической дальновидности и сосредоточенности на борьбе с терроризмом.