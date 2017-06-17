МИД России осудил политику США в отношении Кубы

Директор латиноамериканского департамента МИД России Александр Щетинин заявил, что политика администрации американского президента Дональда Трампа возвращает к риторике холодной войны.

Накануне Трамп заявил об отмене курса политики предыдущего президента - Барака Обамы - по нормализации отношений с Кубой. США сохраняют в отношении Кубы эмбарго и выступают против призывов ООН об его отмене, сообщает РИА Новости.

Щетинин пояснил: «Объявленная президентом США новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны. Подобный подход характеризовал подход США к Кубе на протяжении десятилетий».

Он добавил, что такой стиль общения с Кубой не имеет перспектив. Щетинин подчеркнул, что Россия сохраняет с Кубой дружественные отношения и указал на конструктивную роль государства в Латинской Америке и в мировых делах.

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