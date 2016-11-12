ФСБ России опубликовала видео допроса предполагаемого террориста
Один из задержанных сегодня предполагаемых террористов признался, что его брат участвует в военных действиях в Сирии.
Задержанный представился Абдухалебом Мирзоевым. Он рассказал, что его брат в Сирии осуществляет джихад, сообщает издание "Известия".
Сегодня ФСБ России сообщила о задержании 10 предполагаемых террористов. Они признались в связях с объединением ДАИШ, которое запрещено в России. Согласно данным спецслужб России, Киргизии и Таджикистана, мужчины готовили теракты в Москве и Санкт-Петербурге.
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