ФСБ России опубликовала видео допроса предполагаемого террориста

Один из задержанных сегодня предполагаемых террористов признался, что его брат участвует в военных действиях в Сирии.

Задержанный представился Абдухалебом Мирзоевым. Он рассказал, что его брат в Сирии осуществляет джихад, сообщает издание "Известия".

Сегодня ФСБ России сообщила о задержании 10 предполагаемых террористов. Они признались в связях с объединением ДАИШ, которое запрещено в России. Согласно данным спецслужб России, Киргизии и Таджикистана, мужчины готовили теракты в Москве и Санкт-Петербурге.

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