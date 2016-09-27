МИД России опубликовал текст соглашений с США по Сирии

Москва опубликовала текст соглашений с США по Сирии на русском языке, так как Вашингтон ранее разместил в общем доступе частичную подборку этих документов без согласования с российской стороной, сообщили в Департаменте информации и печати МИД России.

В министерстве РФ выразили заинтересованность, что в последние месяцы шли интенсивные контакты между Россией и США по поиску путей выхода на мирное урегулирование конфликта в Сирии. Основным вопросом в регионе остается освобождение территории страны от террористов, сообщает Lenta.ru.

Российская сторона многократно подчеркивала необходимость отделения так называемой умеренной оппозиции от запрещенных в России террористических организаций «Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) и Джабхат ан-Нусры».