МИД России опубликовал меморандум о зонах деэскалации в Сирии
МИД России разместил на официальном сайте текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который был подписан в Астане 4 мая.
На территории страны выделены четыре зоны деэскалации, где не допускаются столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.
Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) по итогам нового раунда переговоров в Астане подписали меморандум о создании таких зон, которые включают провинцию Идлиб, части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, некоторые районы на севере провинции Хомс, Восточная Гута и провинции Деръа и Кунейтра на юге Сирии.
Меморандум вступил в силу с момента его подписания, пишет РИА Новости.
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