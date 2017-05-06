МИД России опубликовал меморандум о зонах деэскалации в Сирии

МИД России разместил на официальном сайте текст меморандума о создании зон деэскалации в Сирии, который был подписан в Астане 4 мая.

На территории страны выделены четыре зоны деэскалации, где не допускаются столкновения между правительственными войсками и вооруженными группировками.

Страны-гаранты перемирия в Сирии (Россия, Иран и Турция) по итогам нового раунда переговоров в Астане подписали меморандум о создании таких зон, которые включают провинцию Идлиб, части соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, некоторые районы на севере провинции Хомс, Восточная Гута и провинции Деръа и Кунейтра на юге Сирии.

Меморандум вступил в силу с момента его подписания, пишет РИА Новости.