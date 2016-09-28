МИД России опровергает прекращение контактов с США по Сирии
Москва не подтверждает информацию о том, что России и США прекратили контакты по сирийскому урегулированию.
- Мы контакты с американцами по сирийскому урегулированию не прекратили, - сказал «Интерфаксу» источник в МИД РФ.
Ранее государственный секретарь США Джон Керри заявил, что «мы сейчас не говорим с ними (российской стороной)».
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