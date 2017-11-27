В России определили самые криминальные регионы страны
Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что за 2017 год самыми криминальными регионами названы пять географических локаций страны.
Больше всего преступлений регистрируется в Москве — свыше 117 тысяч за десять месяцев с начала года.
Однако, по словам Александра Куренного, оценивать уровень преступности надо через соотношение числа преступлений к населению региона, а здесь Москва занимает 12-е место из 18 регионов Центрального федерального округа.
Если считать по регионам всей страны – то и вовсе 66-е место.
Самыми безопасными регионами ЦФО стали Тульская и Белгородская области.
Самыми криминальными регионами стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область, передает РИА Новости.
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