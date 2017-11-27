В России определили самые криминальные регионы страны

Официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что за 2017 год самыми криминальными регионами названы пять географических локаций страны.

Больше всего преступлений регистрируется в Москве — свыше 117 тысяч за десять месяцев с начала года.

Однако, по словам Александра Куренного, оценивать уровень преступности надо через соотношение числа преступлений к населению региона, а здесь Москва занимает 12-е место из 18 регионов Центрального федерального округа.

Если считать по регионам всей страны – то и вовсе 66-е место.

Самыми безопасными регионами ЦФО стали Тульская и Белгородская области.

Самыми криминальными регионами стали Республика Тыва, Забайкалье, Бурятия, Сахалин и Амурская область, передает РИА Новости.