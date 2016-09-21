В России ожидаются рекордные сборы кукурузы

Сбор кукурузы в России в 2016 году идет на рекорд, который может составить 14,5 миллиона тонн. Таким прогнозом поделился генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько.

- Мы повысили прогноз по сбору кукурузы в этом году с 14 миллионов до 14,5 миллиона тонн, - рассказал Рылько агентству «Интерфакс».

Он отметил, что основанием для этого стали высокие первые результаты уборки кукурузы на юге, в частности, в Ставропольском крае, а также хорошие ожидания урожая по центральным и ряду поволжских регионов.

Так, по данным Минсельхоза на 20 сентября, кукуруза обмолочена с 478,5 тыс. га, что составляет 16,5 процента от общей площади уборки. Пока это меньше, чем на аналогичную дату прошлого года - 508,5 тысяч гектаров. Но за счет высокой урожайности - 53,1 ц/га в этом году против 50,6 ц/га в прошлом году - сбор кукурузы практически равен прошлогоднему.

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