ВС России ожидают 142 тысячи призывников
В весеннюю призывную кампанию Вооруженные силы России должны пополниться 142 тысячами новобранцев.
Указ о призыве, который продлится с 1 апреля по 15 июля, уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
В прошлом году в весеннюю кампанию в армию были призваны на 13 тысяч человек больше, чем запланировано в нынешнюю, отмечает Nation News.
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