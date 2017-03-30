ВС России ожидают 142 тысячи призывников

В весеннюю призывную кампанию Вооруженные силы России должны пополниться 142 тысячами новобранцев.

Указ о призыве, который продлится с 1 апреля по 15 июля, уже подписан президентом России Владимиром Путиным. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В прошлом году в весеннюю кампанию в армию были призваны на 13 тысяч человек больше, чем запланировано в нынешнюю, отмечает Nation News.