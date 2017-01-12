В России ожидается рост интернет-краж с банковских карт на 30 процентов

В России число сетевых краж из-за халатности клиентов банков может вырасти в 2017 году на 30 процентов, считают эксперты компании Zecurion, специализирующейся на вопросах безопасности дистанционного банковского обслуживания.

Главной причиной, по мнению специалистов, является то, что россияне пока не научились соблюдать элементарные правила финансовой безопасности в интернете.

В прошлом году число интернет-краж с банковских карт из-за халатности их владельцев достигло 107 тысячи случаев. По экспертным оценкам, в 70 процентов случаев клиенты сами понимают, как именно злоумышленники завладели их деньгами. В 2017 году число краж может вырасти до 135–140 тысячи случаев, говорится в расчетах Zecurion, сделанных на основе опроса 100 крупнейших банков.

Чаще всего атакуют компьютеры с помощью вирусов-троянов и получают дубликаты SIM-карт, на которые приходят одноразовые пароли для подтверждения операций. Кроме того, иногда клиенты сами открывают страницу интернет-банка, например, в офисе, что увеличивает риски доступа к их персональным данным. Активное использование смартфонов для входа в личный кабинет также несет дополнительные риски.

По словам руководителя направления противодействия мошенничеству Центра информационной безопасности компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова, для защиты от киберворов нужно заходить в интернет-банк с отдельного компьютера или с загрузочной флешки. Не стоит хранить все деньги на пластиковой карте, а баланс следует пополнять по мере необходимости. Кроме того, эксперт не рекомендует заходить в интернет-банк через открытые сети Wi-Fi.

По данным газеты «Известия», для защиты клиентов кредитных организаций банки будут запрашивать у мобильных операторов сведения, менял ли тот или иной клиент SIM-карту. Такая схема взаимодействия была одобрена на недавней закрытой встрече с участием представителей Центробанка, Минкомсвязи и кредитных организаций.