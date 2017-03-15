В России объявлен новый набор космонавтов

В России начался отбор космонавтов для полетов на Луну. Об этом во вторник сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.

«Набор космонавтов будет проходить, начиная с сегодняшнего дня, 14 марта, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги», — сказал он, - сообщает «Экономика сегодня».

По словам Иванова, всего для лунной миссии намечается отобрать шесть-восемь кандидатов.