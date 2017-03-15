В России объявлен новый набор космонавтов
В России начался отбор космонавтов для полетов на Луну. Об этом во вторник сообщил первый заместитель гендиректора Роскосмоса Александр Иванов.
«Набор космонавтов будет проходить, начиная с сегодняшнего дня, 14 марта, будет проводиться до конца года. В конце декабря будут подведены итоги», — сказал он, - сообщает «Экономика сегодня».
По словам Иванова, всего для лунной миссии намечается отобрать шесть-восемь кандидатов.
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