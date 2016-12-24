МИД России обвинил Польшу в цинизме

Российские дипломаты возмущены демонтажем Памятника благодарности в польском городе Ланьцут. Инцидент назвали демонстративным цинизмом.

По мнению МИД России, решение избавиться от памятника принималось Польшей без консультаций с Москвой. "Хотим решительно предостеречь польскую сторону от такого необдуманного шага во избежание дополнительных осложнений в наших и без того непростых двусторонних отношениях", – говорится в сообщении министерства.

В МИД РФ отмечают, что в этом году Польша уничтожила семь памятников советским воинам, сообщает "Интерфакс". Кроме того, на территории государства было зафиксировано 15 актов вандализма на мемориальных объектах.