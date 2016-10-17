МИД России обвинил США в подрыве двусторонних отношений
МИД России возложил на Вашингтон ответственность за подрыв межгосударственного общения двух стран. Так на Смоленской площади прокомментировали угрозы из-за океана о новых антироссийских санкциях.
"Если США невнимательно слушают то, что говорит им Москва в ответ на подобного рода угрозы, то это их проблемы, но ответственность за происходящее, за подрыв тех остатков даже не партнерства, а нормального межгосударственного общения которые есть еще, хотя темы, по которым мы поддерживаем такой диалог, единичны, ответственность за это будет лежать на них", — приводит ТАСС слова замглавы МИД Сергея Рябкова.
Ранее из Вашингтона звучали угрозы в отношении России. США не понравилось то, как ведет себя России в Сирии, американцы хотят ввести в отношении Москвы новые санкции.
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