В России обнаружили статуэтку Венеры времен ледникового периода

Исследователи Института археологии РАН обнаружили вырезанную из бивня мамонта во времена ледникового периода статуэтку «палеолитической Венеры» при раскопках стоянки «Хотылево-2» в Брянской области.

Как рассказал журналистам руководитель экспедиции Константин Гаврилов, эта находка является важным событием для исследователей, поскольку статуэток такой сохранности в мире всего несколько десятков, - сообщает «Газета.Ru».

По словам ученого, Хотылевская стоянка относится к временам верхнего палеолита, когда искусство только возникало. Как отметил Гаврилов, несмотря на то, что в те времена люди могли делать только первые шаги к созданию художественных произведений, исследователи нередко замечают настоящие шедевры с орнаментами и гравировками, которые благодаря своей выразительности и совершенству оказывают сильное впечатление.