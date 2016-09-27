МИД России обещает Сирии помогать в борьбе с терроризмом

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Сирии Риядом Хаддадом заявил, что Москва будет помогать Дамаску в борьбе с терроризмом.

- С российской стороны было подчеркнуто твердое намерение продолжить оказание помощи правительству САР в борьбе против терроризма, а также содействовать скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, - отмечается в сообщении МИД РФ.

Кроме того, Богданов обсудил с послом Сирии проведение российско-сирийских контактов на высоком уровне.