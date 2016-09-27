МИД России обещает Сирии помогать в борьбе с терроризмом
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов в ходе встречи с послом Сирии Риядом Хаддадом заявил, что Москва будет помогать Дамаску в борьбе с терроризмом.
- С российской стороны было подчеркнуто твердое намерение продолжить оказание помощи правительству САР в борьбе против терроризма, а также содействовать скорейшему политическому урегулированию сирийского кризиса в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, - отмечается в сообщении МИД РФ.
Кроме того, Богданов обсудил с послом Сирии проведение российско-сирийских контактов на высоком уровне.
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