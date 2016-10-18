В России назвали условия перемирия в Алеппо
В Нью-Йорке завершилось закрытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором речь шла о ситуации в Сирии.
По словам постпреда РФ при Организации, обсуждались итоги субботних переговоров в Лозанне с участием главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, сообщает «ТВ Центр».
По данным Виталия Чурка, в центре внимания была необходимость размежевания так называемой умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» - организации, которая запрещена во многих странах, включая Россию.
Чуркин заявил, эта работа должна была начаться в понедельник под руководством российских и американских военных, к которым планировалось подключить специалистов из Саудовской Аравии, Турции и Катара. Режим прекращения огня в сирийском Алеппо будет непрерывным, если группировки умеренной оппозиции отделятся от террористов.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии