В России назвали условия перемирия в Алеппо

В Нью-Йорке завершилось закрытое заседание Совета Безопасности ООН, на котором речь шла о ситуации в Сирии.

По словам постпреда РФ при Организации, обсуждались итоги субботних переговоров в Лозанне с участием главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри, сообщает «ТВ Центр».

По данным Виталия Чурка, в центре внимания была необходимость размежевания так называемой умеренной оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» - организации, которая запрещена во многих странах, включая Россию.

Чуркин заявил, эта работа должна была начаться в понедельник под руководством российских и американских военных, к которым планировалось подключить специалистов из Саудовской Аравии, Турции и Катара. Режим прекращения огня в сирийском Алеппо будет непрерывным, если группировки умеренной оппозиции отделятся от террористов.