В России назвали «очевидным лукавством» сообщение о месторождении нефти в США

Сообщение об открытом в западной части Техаса в США крупнейшем в мире месторождении сланцевой нефти является «очевидным лукавством». Такое заявление сделал глава Министерства природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

«Очевидное лукавство. О каком месторождении может идти речь, если это лишь ресурсы? С 2014 Геологическая служба США на основе новой методики щедро оценивает ресурсы регионов на нелокализованную «продолжительную» нефть – впервые выполнили оценку Балтийской депрессии и тому подобное. Дам поручение ВНИГРИ сделать аналитическое заключение. И было бы интересно послушать оценку и других российских экспертов на этот счет», - цитирует ТАСС запись, сделанную министром в Facebook.

Ранее Геологическая служба США сообщила об открытии крупнейшего месторождения сланцевой нефти Wolfcamp. Его запасы оцениваются в 20 миллиардов баррелей нефти, 0,4 триллиона кубометров природного газа и 1,6 миллиарда баррелей газового конденсата.