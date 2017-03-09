МИД России назвал политизированными обвинения Киева

Украинская сторона использует Международный суд ООН в качестве площадки для озвучивания политизированных обвинений, которые выходят за пределы его юрисдикции. Об этом заявили в МИД России.

РФ, в свою очередь, привела доказательства того, что Киев не обосновал свои претензии надлежащим образом. Кроме того, Москва изложила в суде объективную картину ситуации на юго-востоке Украины и в Крыму, сообщается на сайте ведомства.

Ранее стало известно, что в Международном суде завершились слушания по вопросу установления обеспечительных мер в рамках иска, поданного Украиной против РФ. Председатель суда Ронни Абраам заявил, что решение будет вынесено в ближайшее время.

Киев обвиняет Москву в нарушении конвенций о противодействии финансированию терроризма и о ликвидации расовой дискриминации.

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Теги:
Организации: МИД, ООН
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