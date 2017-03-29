МИД России назвал неприемлемыми публичные высказывания посла Испании в Киеве
Сделав ряд резких публичных заявлений о негативной роли России в современном политическом пространстве и в урегулировании украинского кризиса посол Испании в Киеве Херардо Анхеля Бугайо Оттоне вышел далеко за рамки своих полномочий. Такое заявление сделали в МИД РФ.
«Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны», — цитирует RT текст сообщения пресс-службы российского Министерства иностранных дел.
Как отметили в ведомстве, Испания придерживается взвешенной позиции и неоднократно заявляла о стремлении к снижению напряжения в отношениях между Россией и Евросоюзом.
В МИД РФ назвали недопустимыми высказывания испанского дипломата о том, что Минские договоренности невозможно реализовать на практике.
В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду, что МИД Испании даст объективную оценку словам своего дипломата и предотвратит подобные провокации в дальнейшем.
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