МИД России назвал неприемлемыми публичные высказывания посла Испании в Киеве

Сделав ряд резких публичных заявлений о негативной роли России в современном политическом пространстве и в урегулировании украинского кризиса посол Испании в Киеве Херардо Анхеля Бугайо Оттоне вышел далеко за рамки своих полномочий. Такое заявление сделали в МИД РФ.

«Полагаем, что, сделав безапелляционные и предвзятые заявления, представитель Испании в Киеве не только вышел далеко за рамки своего официального статуса, но и противопоставил себя официальной позиции руководства собственной страны», — цитирует RT текст сообщения пресс-службы российского Министерства иностранных дел.

Как отметили в ведомстве, Испания придерживается взвешенной позиции и неоднократно заявляла о стремлении к снижению напряжения в отношениях между Россией и Евросоюзом.

В МИД РФ назвали недопустимыми высказывания испанского дипломата о том, что Минские договоренности невозможно реализовать на практике.

В российском внешнеполитическом ведомстве также выразили надежду, что МИД Испании даст объективную оценку словам своего дипломата и предотвратит подобные провокации в дальнейшем.