МИД России назвал неприемлемым новый проект резолюции по САР
Обновленный проект резолюции по применению химоружия в Сирии, подготовленный Великобританией, США и Францией, Россия считает неприемлемым.
По словам представителя МИД РФ Михаила Ульянова, у Москвы по-прежнему есть две претензии к резолюции. В документе Дамаск заранее объявлен виновной стороной, хотя расследование инцидента в провинции Идлиб не проводилось. Кроме того, в резолюции «очень слабые, мутные формулировки относительно расследования».
«Честно говоря, складывается впечатление, что наши оппоненты боятся объективного и честного расследования, результаты которого могут опровергнуть навязываемую ими версию о том, что Дамаск прибег к использованию химического оружия», - сказал Ульянов ТАСС.
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