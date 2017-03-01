МИД России назвал неожиданностью отзыв посла Молдавии

Решение Кишинева об отзыве посла Молдавии в России Дмитрия Брагиша стало неожиданностью для Москвы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Брагиш принимал участие во всех переговорах, заседаниях межправкомиссии. «Он был уважаемым авторитетным членом посольского корпуса в Москве», - цитирует Карасина ТАСС.

О решении властей Молдавии отозвать дипломата стало известно некоторое время назад. В МИД республики никаких комментариев по данному поводу не дают.