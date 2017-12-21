В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
В России впервые в истории судебной практики торговец наркотиками получил пожизненный срок, сообщила пресс-секретарь Мособлсуда Наталья Осипова.
По ее словам, суд приговорил гражданина Таджикистана Табарова Шерали к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.
Кроме того, его сообщники получили сроки от 6 до 25 лет колонии строгого режима в зависимости от роли и степени участия каждого.
С декабря 2012 года Табаров с подельниками сбывали наркотические средства на территории Московской области. Общий объем изъятых по делу наркотических средств составил 500 килограммов, сообщает «Интерфакс».
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