В России начнут собирать налоги со сверхдоходов нефтяников
Правительство России одобрило законопроект о введении налогообложения с дополнительного дохода нефтяных компаний.
Налог будет распространяться на четыре группы месторождений – Восточная Сибирь, два вида налога для Западной Сибири, и один вид налога – на месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.
В Правительстве РФ отмечают, что если новая система окажется эффективной, то примерно через пять лет она будет распространена на всю нефтяную отрасль, сообщает Interfax.
Следующая новость Дмитрий Хворостовский завещал кремацию и разделение праха
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии