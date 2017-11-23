В России начнут собирать налоги со сверхдоходов нефтяников

Правительство России одобрило законопроект о введении налогообложения с дополнительного дохода нефтяных компаний.

Налог будет распространяться на четыре группы месторождений – Восточная Сибирь, два вида налога для Западной Сибири, и один вид налога – на месторождения, пользующиеся льготой по экспортной пошлине.

В Правительстве РФ отмечают, что если новая система окажется эффективной, то примерно через пять лет она будет распространена на всю нефтяную отрасль, сообщает Interfax.