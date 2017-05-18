В России начнут сажать «серых» коллекторов
Глава Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) России Дмитрий Аристов заявил о работе над новым законопроектом о коллекторах.
Те фирмы, которые не включены в государственный реестр, в будущем могут попасть под уголовную ответственность – такова основная задача, сообщает Regnum.
Дмитрий Аристов пояснил, что новый законопроект поможет разгрузить судебную систему, не говоря уже о помощи гражданам.
С 1 января 2017 года не зарегистрированные в реестре коллекторы заниматься взысканиям долгов и так не могут, но уголовной ответственности за это пока не предусмотрено.
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