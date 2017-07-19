В России начнут готовить специалистов по виртуальной реальности

С нового учебного года в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) стартует первая в России магистерская программа по виртуальной реальности и разработке компьютерных игр.

Студенты будут изучать игровой дизайн, разработку пользовательских сценариев, правила работы с устройствами виртуальной реальности и тому подобное. Срок обучения рассчитан на два года. К 2020 году планируется выпустить более 100 квалифицированных специалистов, которые будут востребованы на рынке высоких технологий, передает ТАСС со ссылкой на проректора вуза по развитию Дмитрия Земцова.

Упор в обучении будет сделан на практику. Студентам каждый семестр предстоит представлять и защищать свои проекты. По окончании обучения выпускники получат от одного до четырех бизнес-проектов, которые смогут развивать.

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