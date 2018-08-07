В России начнут блокировать сайты без суда и следствия

Минкомсвязи России выступил с инициативой блокировки сайтов без решения суда, которые распространяют оправдания экстремизма и призывы к массовым беспорядкам.

На данный момент Генпрокуратура может потребовать ограничить доступ лишь к тем сайтам, которые содержат в себе призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. Блокировка ресурсов с другой информацией террористического толка осуществляется только по решению суда.

Согласно документу, немедленной блокировке также подлежат сайты, которые содержат информацию международной неправительственной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории страны, передает «Парламентская газета».

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