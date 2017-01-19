В России началось тестирование мессенджера для госучреждений

В России стартовало тестирование специального мессенджера для государственных учреждений. Об этом заявил советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

По его словам, первые результаты испытаний неутешительные. Однако подробностей он не сообщил.

Клименко также отметил, что в текущем году над проектом будут работать сотрудники Института развития сети интернет, сообщает агентство «Экономика сегодня».

Основанием для разработки мессенджера послужило то, что современные программы для переписки не обеспечивают должной конфиденциальности.