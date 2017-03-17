В России началось активное развитие ядерной медицины

Запуск пучка протонного ускорителя в димитровградском Федеральном центре протонной терапии и медицинской радиологии является часть «дорожной карты» по развитию центров ядерной медицины в стране, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

По ее прогнозам, ожидаемый социальный эффект от развития таких центров будет заключаться в снижении смертности на 30 процентов. Отмечается, что уже в 2019 году центр сможет принять на лечение до 20 тысяч пациентов в год.

На данный момент в России лишь 10 процентов пациентов могут получить помощь в области лучевой диагностики, в то время как в развитых странах этот показатель достигает 80 процентов. То есть, в России сейчас в 17 раз меньше радиотерапевтических центров, чем в США, а техническое оснащение 90 процентов отделений лучевой терапии устарело на 30–40 лет.

По данным Ассоциации медицинских физиков России, лишь 10 процентов пациентов, нуждающихся в лучевой диагностике, могут получить помощь. Для лучевой терапии этот показатель составляет всего 3 процента.

Потребность в радионуклидной терапии (РНТ), являющейся одним из наиболее эффективных методов лечения рака, в России также не удовлетворяется. Ежегодно в России в ней нуждаются 50 тысяч пациентов, а пролечиваются всего 2 тысячи в год.

Такая же картина наблюдается и в области протонной терапии. В РФ в подобном лечении нуждаются 30–50 тысяч человек в год, она показана 7–8 процентам взрослых онкологических больных и 90 процентов детей.

В стране существует всего три государственных центра протонной лучевой терапии: Институт теоретической и экспериментальной физики им. А.И. Алиханова в Москве, Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова в Гатчине, Объединенный институт ядерных исследований в Дубне.

В рамках реализации плана по развитию центров ядерной медицины в городе Димитровграде Ульяновской области будет открыт Федеральный высокотехнологичный центр медицинской радиологии ФМБА России (ФВЦМР), предназначенный для оказания специализированной медицинской помощи. В Центре предусмотрена консультативная поликлиника, протонный и радиологический центры, ПЭТ-центр, корпус радионуклидной терапии на 37 активных коек и круглосуточный стационар на 312 коек, пишет газета «Известия».

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