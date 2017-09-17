В России начались первые военные учения российских и египетских десантников

На базе воинской части ВДВ России в Краснодарском крае прошла церемония открытия основного этапа российско-тактических учений «Защитники дружбы-2017».

Об этом «РИА Новости» рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. Он отметил, что совместные учения российских и египетских десантников в России проходят впервые.

Учения состоятся на полигоне «Раевское» в горной местности с сухим климатом.

Ранее сообщалось, что подготовка к учениям длилась на протяжении недели. В ходе нее десантники научили более 50 солдат парашютно-десантных войск Египта применять стрелковое оружие и военную технику ВДВ России.