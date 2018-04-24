В России начали использовать систему оплаты эскроу

Сбербанк предоставил проектное финансирование на 1,2 миллиарда рублей для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени на базе системы оплаты эскроу.

Покупатель квартиры вносит денежные средства на такой счет, а банк блокирует их средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры покупателю.

Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения определенных обязательств.

Полный переход на банковское финансирование с применением счетов эскроу должен произойти в России течение трех лет, отмечает РИА Новости.