В России начали использовать систему оплаты эскроу
Сбербанк предоставил проектное финансирование на 1,2 миллиарда рублей для строительства новой очереди квартала «Новин» в Тюмени на базе системы оплаты эскроу.
Покупатель квартиры вносит денежные средства на такой счет, а банк блокирует их средства до окончания строительства и перечисляет их застройщику только после передачи квартиры покупателю.
Счет эскроу — специальный счет условного депонирования, на котором аккумулируются денежные средства до выполнения определенных обязательств.
Полный переход на банковское финансирование с применением счетов эскроу должен произойти в России течение трех лет, отмечает РИА Новости.
Следующая новость Рамзан Кадыров: Сирийцы абсолютно ни в чем не виноваты
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии