В России началась тотальная проверка продуктов питания

Сегодня в России стартует пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие ГОСТ.

Начнется проверка с семи регионов как пробная программа. Она затронет Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую, Волгоградскую, Омскую, Свердловскую области, и Республику Крым, сообщает ТАСС.

В 2018 году проект полноценно заработает по всей стране. Официальную маркировку ГОСТ получат только те производители, которые пройдут все исследования и проверки.

Знак Национальной системы стандартизации будет равноценен маркировки на советских продуктах, его подделка поведет за собой административные преследования. При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет.

Основная цель проекта - обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа.

Сейчас ГОСТы являются добровольной системой сертификации. Однако если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать закрепленным в ГОСТе требованиям.