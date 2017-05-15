В России началась тотальная проверка продуктов питания

Сегодня в России стартует пилотный проект по проверке российских продуктов питания на соответствие ГОСТ.

Начнется проверка с семи регионов как пробная программа. Она затронет Нижегородскую, Кировскую, Оренбургскую, Волгоградскую, Омскую, Свердловскую области, и Республику Крым, сообщает ТАСС.

В 2018 году проект полноценно заработает по всей стране. Официальную маркировку ГОСТ получат только те производители, которые пройдут все исследования и проверки.

Знак Национальной системы стандартизации будет равноценен маркировки на советских продуктах, его подделка поведет за собой административные преследования. При этом каких-либо ограничений на рынке для товаров без маркировки не будет.

Основная цель проекта - обеспечить уверенность участников рынка в подтвержденном качестве продукции с указанием ГОСТа.

Сейчас ГОСТы являются добровольной системой сертификации. Однако если производитель решил работать по этим стандартам, то его продукция должна соответствовать закрепленным в ГОСТе требованиям.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Следующая новость Президент России утвердил стратегию экономической безопасности

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО