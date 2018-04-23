В России началась шестидневная рабочая неделя

В России из-за майских праздников новая рабочая неделя с 23 апреля будет шестидневной.

Выходной день с субботы, 28 апреля, переносится на понедельник, 30 апреля.

В субботу россиян ждет «короткий день», официально рабочий день сокращен на час.

В воскресенье, 29 апреля, начнутся выходные, которые продлятся до среды, сообщает РИА Новости.

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